Актеру Дэниелу Крейгу вручили награду, как у Джеймса Бонда | 360°

Знаменитости 18 октября 2022, 20:55 Актеру Дэниелу Крейгу вручили награду, как у Джеймса Бонда

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Британский актер Дэниел Крейг получил медаль ордена Святых Михаила и Георгия за «выдающийся вклад в кино и театр». Такой же наградой по сюжету кинофраншизы об агенте 007 обладает Джеймс Бонд, роль которого играл Дэниел Крейг. Об этом рассказал «Ридус».

Церемония награждения актера состоялась в Виндзорском замке в Великобритании, а вручала медаль Крейгу Ее Высочество принцесса Анна, которая выступала как представитель короля Карла III. Фотографии с церемонии опубликовала королевская семья Великобритании.

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Орден был основан в 1818 году королем Георгом IV. Это шестая из всех британских наград по значимости. Медалью ордена награждают мужчин и женщин, занимающих высокий пост на государственной службе в королевстве, либо же тех, кто внес значимый вклад в культуру Великобритании. О том, что медаль ордена получит Дэниел Крейг, стало известно в конце 2021 года.

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Дэниел Крейг исполнил роль Джеймса Бонда в пяти фильмах франшизы.