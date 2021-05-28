Актеру Биковичу пригрозили штрафом за езду на квадроцикле в национальном парке

Актеру Милошу Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле по территории национального парка «Куршская коса» в Калининградской области. Об этом рассказала представитель национального парка Ольга Большакова.

Актер разместил ролик о том, как он катается на квадроцикле по песчаным дюнам в национальном парке на своей странице в Instagram. «Когда пытаюсь сделать селфи на квадроцикле», — подписал Бикович опубликованное видео.

В Калининградской области Бикович снимается в комедии «Хочу замуж».

«Пребывание в заповедной зоне запрещено, тем более на квадроцикле. Мы сейчас разбираемся, но за такое нарушение актеру грозит штраф четыре тысячи рублей», — сказала Большакова в беседе с РИА «Новости».

Куршская коса — это узкая песчаная полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Она образует самый маленький национальный парк в стране и входит в список наследия ЮНЕСКО. В границах национального парка находятся три населенных пункта и российско-литовская госграница.

В феврале 2021 года Милош Бикович получил российское гражданство, напомнило Ura.ru. Актер тогда говорил, что больше семи лет он принимает участие в культурной жизни России. Все это время, по его словам, он чувствует себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально.