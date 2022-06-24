Брэд Питт заявил, что скоро завершит актерскую карьеру

Актер Брэд Питт рассказал, что его актерская карьера скоро закончится. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал GQ.

Он отметил, что уже чаще всего становится режиссером проекта. Актер отметил, что вполне готов к смене деятельности.

«Думаю, что я нахожусь на заключительном этапе своей карьеры — где-то в последнем семестре или триместре. Мне кажется, что я сейчас в заключительном этапе своей карьеры», — рассказал Питт.