Актерский состав следующего фильма Нолана может пополнить актриса Эмили Блант

Популярная голливудская актриса Эмили Блант может сыграть в новом фильме американского режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщило изданием Deadline со ссылкой на инсайдеров.

Нолан планирует начать работу над фильмом по мотивам произведения Кая Бирда и Мартина Шервина «Американский Прометей. Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера». В основе сюжета находится физик-теоретик Роберт Оппенгеймер. В период Второй мировой войны мужчина стоял во главе работ по созданию атомной бомбы.

Актрисе Эмили Блант может достаться роль жены главного героя. Сейчас проходят переговоры по поводу утверждения девушки на роль. Роль ученого же исполнит Киллиан Мерфи. Актерам уже довелось работать на одной площадке. Вместе они снимались во второй части картины «Тихое место», передали Nation News.

Ранее фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «лучшие спецэффекты». Церемония вручения наград прошла в Королевском Альберт-холле в Лондоне.