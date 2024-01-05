Знаменитости 05 января 2024, 17:34 «Актерский азарт не покидал его». Константин Желдин умер в возрасте 90 лет Ушел из жизни знаменитый артист Константин Желдин

Читать 360tv в

Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Любой сразу вспомнит его по роли в „Ликвидации“, а много лет до того — сейчас как раз показывают в очередной раз — в „Семнадцати мгновениях весны“, он сыграл там Холлтофа», — отметил Заславский.

Реклама

По его словам, хотя годы и брали свое, но актерский азарт не покидал его Желдина.

Ректор ГИТИСа добавил, что 90 лет, безусловно, можно назвать уже преклонным возрастом, но вместе с тем смерть артиста, который еще может и хочет выходить на сцену и принимать участие в съемках кино, все равно кажется несправедливой.

До последних дней Желдин продолжал работать в театре «Около дома Станиславского». Также много лет артист прослужил в Театре на Таганке.