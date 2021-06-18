Актера «Звезды пленительного счастья» госпитализировали в Москве

Советского и российского актера театра и кино Игоря Костолевского госпитализировали. 72-летнего артиста доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на пневмонию.

Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. Подтверждения этой информации пока нет, о состоянии Костолевского ничего не известно.

Игорь Костолевский родился 10 сентября 1948 года. Его отец — руководитель Всесоюзного объединения «Экспортлес» Министерства внешней торговли Советского Союза Матвей Костолевский. С детства Игорь занимался боксом, однако затем решил прервать спортивную карьеру.

В 18 лет он поступил в Московский инженерно-строительный институт, но так и не получил диплом. Костолевский ушел оттуда на третьем курсе и попытался сдать экзамены в Школу-студию МХАТ. Потерпев неудачу, он отправился в ГИТИС и поступил на курс Андрея Гончарова.

Популярность актеру принес фильм 1975 года «Звезда пленительного счастья», в котором он исполнил роль декабриста Ивана Анненкова. Кроме того, любовь зрителей Костолевскому принесли картины «Безымянная звезда», «Ася», «Весенний призыв», «Тегеран-43» и «Законный брак». За свою карьеру он успел сняться к десятках фильмов, телеспектаклей, а также запомнился множеством театральных ролей.