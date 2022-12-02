Знаменитости 02 декабря 2022, 03:34 Актера «Зеленой книги» нашли мертвым на улице в Нью-Йорке — СМИ Deadline: актера Фрэнка Валлелонгу нашли мертвым на улице в Нью-Йорке YouTube

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Тело неизвестного мужчины обнаружили на улице в Нью-Йорке. После опознания оказалось, что это снимавшийся в фильме «Зеленая книга» актер Фрэнк Валлелонга, сообщил The Deadline.

Труп нашли утром 28 ноября в районе Бронкса. Правоохранительные органы пока не установили причину смерти артиста из-за отсутствия явных признаков повреждений. Личность Валлелонги установили лишь 1 декабря. Полиция завела уголовное дело, расследование продолжается.

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«Зеленая книга» вышла на большой экран в 2018 году. Картина Питера Фаррелли рассказывает реальную историю путешествия по югу США джазового пианиста Дона Ширли и его шофера Фрэнка Валлелонги (отца покойного артиста). Сам Валлелонга сыграл дядю Руди. Лента удостоилась трех «Оскаров».

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Ранее сообщалось о смерти певицы и актрисы Айрин Кара. Она запомнилась зрителям по композиции What a Feeling к фильму «Танец-вспышка». Артистке было 63 года. Накануне стало известно о смерти исполнительницы хита Little Lies Кристин Макви.