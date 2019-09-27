Актера Виктора Балабанова госпитализировали из-за проблем с сердцем
Актера Виктора Балабанова экстренно доставили в больницу Москвы. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал «112».
Сообщается, что у артиста также диагностировали тахикардию. Сейчас Виктор Балабанов находится в столичной клинике, где ему предстоит пройти курс лечения.
Актер известен своими ролями в российских сериалах: «Солдаты», «Час Волкова», «Глухарь» и «Зверобой».