Актера Виктора Балабанова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Сообщается, что у артиста также диагностировали тахикардию. Сейчас Виктор Балабанов находится в столичной клинике, где ему предстоит пройти курс лечения.

Актер известен своими ролями в российских сериалах: «Солдаты», «Час Волкова», «Глухарь» и «Зверобой».