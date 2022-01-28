Актера Валерия Николаева не пустили на премию «Золотой орел». Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru.

По данным СМИ, актер явился на мероприятие, не имея приглашения и попытался пройти в зал. Однако его не пропустили.

«Люди не виноваты. Им дали инструкции и они их выполняют. Вопрос к тем, кто дал такие указания», — заявил актер журналистам.

По его мнению, организаторы церемонии отказали ему в доступе на премию из-за того, что он «хулиган и бандит».

На видео Николаев обращается к выходящим из зала знакомым с просьбой провести его внутрь, но никто не реагирует на его просьбы.

Пять лет назад Валерий Николаев был арестован в связи с ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль актера протаранил несколько машин. Сам Николаев находился в нетрезвом состоянии. Он попытался скрыться с места происшествия и даже сбил полицейского. В результате ему пришлось отсидеть 15 суток.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали на Вознесенском проспекте в Петербурге 72-летнего мужчину. Он является заслуженным артистом РСФСР. Его заподозрили в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней внучки. Имя задержанного не называется.