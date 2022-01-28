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    28 января 2022, 22:18

    Актера Валерия Николаева не пустили на премию «Золотой орел»

    Актер Николаев сообщил, что его не пустили на премию «Золотой орел», потому что он «хулиган и бандит»

    Алексей Иванчин

    Актера Валерия Николаева не пустили на премию «Золотой орел». Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru.

    По данным СМИ, актер явился на мероприятие, не имея приглашения и попытался пройти в зал. Однако его не пропустили.

    «Люди не виноваты. Им дали инструкции и они их выполняют. Вопрос к тем, кто дал такие указания», — заявил актер журналистам.

    По его мнению, организаторы церемонии отказали ему в доступе на премию из-за того, что он «хулиган и бандит».

    На видео Николаев обращается к выходящим из зала знакомым с просьбой провести его внутрь, но никто не реагирует на его просьбы.

    Пять лет назад Валерий Николаев был арестован в связи с ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль актера протаранил несколько машин. Сам Николаев находился в нетрезвом состоянии. Он попытался скрыться с места происшествия и даже сбил полицейского. В результате ему пришлось отсидеть 15 суток.

    Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали на Вознесенском проспекте в Петербурге 72-летнего мужчину. Он является заслуженным артистом РСФСР. Его заподозрили в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней внучки. Имя задержанного не называется.