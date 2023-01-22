Знаменитости 22 января 2023, 22:10 Актера Валерия Афанасьева госпитализировали после спектакля в Москве — СМИ Baza сообщила о госпитализации артиста Валерия Афанасьева в Москве

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Актер Валерий Афанасьев оказался в больнице после спектакля в Москве, сообщил Telegram-канал Baza. По предварительным данным, он получил травму ноги.

По данным журналистов, скорая помощь увезла Афанасьева из Малого театра после спектакля «Горячее сердце». По предварительной информации, у 73-летнего актера диагностировали разрыв связок коленного сустава.

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Валерий Афанасьев является актером театра и кино. Всего в его фильмографии 140 лент, среди которых «Ширли-мырли», «Доктор Тырса», «Кремлевские курсанты». Также он играл в Малом театре, Театре на Юго-Западе и Электротеатре «Станиславский».

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Ранее СМИ сообщили о госпитализации актрисы Ларисы Удовиченко. Она должна была выступать на спектакле «Новогодний переполох» в Петрозаводске 29 декабря. Однако Удовиченко не приехала в столицу Карелии, ее заменили на другую артистку.

Позже стало известно, что актрисе сделали операцию на позвоночнике. Сейчас Лариса Удовиченко проходит реабилитацию и находится дома. Врачи рекомендовали ей соблюдать постельный режим. По словам артистки, она чувствует себя хорошо.