Известного советского и российского актера Станислава Любшина доставили в больницу с травмой головы. Он мог упасть в театре.

Актер упал по собственной неосторожности в субботу, 11 сентября, в МХТ имени Чехова в Камергерском переулке. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, Любшина госпитализировали в 67-ю больницу с ушибом затылочной части головы.

Станислав Любшин — актер театра и кино. Он знаменит своими ролями в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза», «Щит и меч», «Он — дракон» и другие. Любшин сам срежиссировал два фильма: «Позови меня в даль светлую» (1977) и «Три года» (1980).

В 1981 году получил звание Народного артиста РСФСР. В 2019 году стал лауреатом общественной премии имени Ф. Э. Дзержинского в области кинематографии за образ советского разведчика, действовавшего в годы Великой Отечественной войны в спецслужбах фашистской Германии, показанный в художественном фильме «Щит и меч».