Эксклюзив 02 февраля 2023, 18:15 Актера Щербакова перевели из реанимации в стационар Сын актера Щербакова сообщил о переводе отца из реанимации в стационар РИА «Новости»

Читать 360tv в

Известного актера Бориса Щербакова, госпитализированного накануне в московскую кардиологическую клинику, перевели из реанимационного отделения в стационар. Об этом «360» рассказал его сын Василий.

«Буквально пару часов назад отец сам позвонил и рассказал, что его перевели из реанимации в стационар. Голос уже был бодрее, он чувствует себя лучше. Надеемся, что дальше пойдет положительная динамика», — уточнил он.

Реклама

Василий отметил, что актер пока что продолжит находиться в больнице, но перевод в лечебное отделение стал уже большой хорошей новостью.

«Сколько еще папа пробудет в больнице, врачи пока не говорят», — добавил сын Щербакова.

Утром 1 февраля 73-летний Борис Щербаков должен был отправиться из Москвы в Санкт-Петербург для участия в спектакле «Свободные люди» в Выборгском дворце культуры, однако перед выездом почувствовал недомогание.

Прибывшие на вызов врачи обнаружили у актера определенные проблемы по части кардиологии и приняли решение доставить его в больницу.