Актера Пола Радда признали самым сексуальным мужчиной-2021. Доказывать пришлось на медосмотре

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной 2021 года 52-летнего актера Пола Радда, известного по фильмам «Человек-муравей», «Хорошо быть тихоней» и сериалу «Друзья». Эту новость не обошли стороной на «Позднем шоу со Стивеном Колбертом» («The Late Show with Stephen Colbert»). Там в юморной форме провели оценку сексуальности актера.

Ведущий шоу заставил актера пройти через серию тестов на «сексуальность», среди которых был медицинский осмотр, судейство в стиле Вестминстерской выставки собак, а также фотосессии.

Сам Пол Радд пошутил в беседе с журналом People, что после получения такого звания его жизнь сильно изменится, и его начнут приглашать на званые ужины в компании таких звезд, как Джордж Клуни, Брэд Питт и Майкл Б. Джордан.

Радд отметил, что считает себя семейным человеком, поэтому свободное от работы время проводит с семьей.

Канадский актер Райан Гослинг сыграет Кена в фильме про Барби. Роль его партнерши исполнит актриса Марго Робби. Съемки картины должны начаться в 2022 году, сообщило издание Deadline со ссылкой на источник. По данным издания, актер ведет переговоры о съемках в фильме с киностудией Warner Bros. Сюжет фильма пока не раскрывают. Есть версии, что в нем покажут нестандартную историю отношений влюбленных кукол.