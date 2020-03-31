31 марта 2020, 21:44
Актера Панина возмутила идея закрыть алкомаркеты
Актер Алексей Панин обсудил с «ПолитЭкспертом» предложение организации «Трезвая Россия» закрыть алкомаркеты на территории страны.
Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев уточнил, что около 70% россиян думает, что алкоголь снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. Он объяснил свою идею закрыть алкомаркеты тем, что жители страны начали массово скупать спиртные напитки.
«Алкоголь дезинфицирует и во многом может помочь. Я не врач, но мне так кажется», — признался Панин.
Он не поддержал идею с закрытием алкомаркетов и заметил, что общественники только ищут повод, чтобы что-нибудь закрыть. По его словам, в любой нормальной стране люди обедают с вином, а ему хочется борща с водкой.