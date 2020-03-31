Актера Панина возмутила идея закрыть алкомаркеты

Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев уточнил, что около 70% россиян думает, что алкоголь снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. Он объяснил свою идею закрыть алкомаркеты тем, что жители страны начали массово скупать спиртные напитки.

«Алкоголь дезинфицирует и во многом может помочь. Я не врач, но мне так кажется», — признался Панин.

Он не поддержал идею с закрытием алкомаркетов и заметил, что общественники только ищут повод, чтобы что-нибудь закрыть. По его словам, в любой нормальной стране люди обедают с вином, а ему хочется борща с водкой.