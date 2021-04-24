Актера отстранили от озвучания в «Симпсонах» из-за гетеросексуальности

Американского актера Хэнка Азарию, который подарил голос многим ключевым персонажам мультипликационного сериала «Симпсоны», частично отстранили от работы. Причина заключалась в том, что он не гомосексуалист, сообщила UNILAD.

По данным издания, Азария больше не будет озвучивать персонажа по имени Хулио. По сюжету, герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Поэтому эту роль отдали актеру Тони Родригесу. Он не только гомосексуалист, но и кубинец по национальности.

«Сегодня я дебютирую в „Симпсонах“ в роли гея, кубинца Хулио. Это мечта, ставшая явью для меня», — написал Родригес.

Ранее Азарию уже отстранили от озвучивания индейца по имени Апу Нахасапимапетилон. Артист сам еврей, чьи предки приехали в Америку из Греции. Актер извинился перед всем индусским сообществом за то, что 30 лет озвучивал этого персонажа. Кроме того, у американца отобрали роль чернокожего Карла Карлсона, его заменил негр Алекс Дезерт.

Несмотря на это Азариа продолжит работать актером озвучки в «Симпсонах», так как его голосом говорят более 160 других персонажей. Среди них — Мо Сизлак, Клэнси Виггам, профессор Фринк и Ник Ривьера. Азариа работает в «Симпсонах» с 1989 года.