Актера из сериала «Интерны» срочно госпитализировали в Лондоне

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли в сериале «Интерны», срочно госпитализирован в Лондоне. Он сам вызвал скорую, потому что заподозрил у себя инфаркт или инсульт.

«Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — написал Шаракоис в своем аккаунте в Instagram.

Актер добавил, что почувствовал сильную пульсацию в голове и сердце. Также актер пожаловался на «дикую» головную боль. Из-за этого Шаракоис заподозрил у себя инсульт или инфаркт. Пока медики не подтвердили эти диагнозы, но заявили, что понадобится много дополнительных обследований.

Дмитрий Шаракоис прославился ролью Бориса Левина в российском сериале «Интерны». Он также снимался в эпизодах «Девятой роты», сериалов «Моя прекрасная няня» и «Опера. Хроники убойного отдела». Шаракоис играл в спектаклях Московского театра юного зрителя, с 2007 года — в Театре имени Маяковского, а затем в театре на Малой Бронной. В 2018 году он переехал на постоянное место жительства в Лондон. «Газета.ru» сообщала, что в столице Великобритании Шаракоис работал официантом.