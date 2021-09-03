Актер Артем Алексеев попал в больницу. Его госпитализировали в одну из клиник Москвы с острым психозом, сообщил Пятый канал. У артиста произошел эмоциональный срыв.

Алексеев, рассказал источник, выкрал у жены ребенка. Местонахождение дочери он долгое время скрывал.

Сначала врачи решили, что артист отравился психоактивными препаратами, утверждают СМИ. Результаты проведенных анализов оказались отрицательными. За Алексеевым несколько дней будут приглядывать в специализированном медицинском учреждении, пишет Пятый канал.

«Я бы это опровергла», — сказала «360» агент актера Наталья.

Артем Алексеев сыграл в нескольких сериалах, в том числе в «Роке», «Честном пионерском», «Братанах 3», «Пока станица спит», «Морских дьяволах», «Черном вороне», «Улицах разбитых фонарей».

Кинозрители знают его по фильмам «Коридор бессмертия», «На самой грани» и другим.