Актера из «Морских дьяволов» госпитализировали с острым психозом — СМИ
Актер Артем Алексеев попал в больницу. Его госпитализировали в одну из клиник Москвы с острым психозом, сообщил Пятый канал. У артиста произошел эмоциональный срыв.
Алексеев, рассказал источник, выкрал у жены ребенка. Местонахождение дочери он долгое время скрывал.
Сначала врачи решили, что артист отравился психоактивными препаратами, утверждают СМИ. Результаты проведенных анализов оказались отрицательными. За Алексеевым несколько дней будут приглядывать в специализированном медицинском учреждении, пишет Пятый канал.
«Я бы это опровергла», — сказала «360» агент актера Наталья.
Артем Алексеев сыграл в нескольких сериалах, в том числе в «Роке», «Честном пионерском», «Братанах 3», «Пока станица спит», «Морских дьяволах», «Черном вороне», «Улицах разбитых фонарей».
Кинозрители знают его по фильмам «Коридор бессмертия», «На самой грани» и другим.