Актера из «Марша Турецкого» нашли мертвым в Москве

Актера Максима Михайлина нашли мертвым. Тело обнаружили в его квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Ему было 46 лет.

Труп актера пролежал в квартире 7–10 дней. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. В квартире все было на своих местах. Медики предположили, что Михайлин скончался по естественной причине.

Дверь в квартиру актера вскрыли после того, как тревогу забила подруга семьи, сообщил сайт kp.ru. Женщина не могла дозвониться ни до Михайлина, ни до его матери. На звонки в дверь тоже никто не реагировал.

Точную причину смерти установят по результатам вскрытия. Тело отправили в морг.

Максим Михайлин знаком широкой публике благодаря ролям в сериалах «Марш Турецкого» и «Закон и порядок».

В феврале актер Алексей Михайлов, также снимавшийся в сериале «Марш Турецкого», стал жертвой телефонных мошенников. Жулики обокрали артиста почти на 270 тысяч рублей. А в мае СМИ сообщали, что еще одна звезда «Марша Турецкого» Константин Котляров якобы избил мужчину возле ресторана в Москве.