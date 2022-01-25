25 января 2022, 20:37
Актера из «Гарри Поттера» Снайдера уволили за жалобу коллеги
Актера Джеймса Снайдера, который играл в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя», уволили из-за жалобы актрисы Дайан Дэвис, которая сыграла роль Джинни Уизли. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на EW.
В чем суть конфликта, неизвестно, но Снайдера лишили роли. Организаторы спектакля провели независимое расследование, после чего было принято такое решение.
«По завершении расследования продюсеры решили, что мистер Снайдер не должен возвращаться в проект, и расторгли с ним контракт», — уточнило издание.