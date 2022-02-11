Народный артист России, звезда фильма «Весна на Заречной улице» Геннадий Юхтин попал в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении актера.

«Он в больнице, в тяжелом состоянии, так что он не может говорить», — сказал собеседник агентства.

При этом подобности состояния и причина госпитализации не уточняются.

Геннадию Юхтину 89 лет. Он начал сниматься в 1950-е годы, первой его работой стала роль в фильме «Дело Румянцева». С 1955 года работал в Театре-студии киноактера.

Он принимал участие в таких картинах, как «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Алые паруса», «Мертвый сезон», «Жаворонок», «Братья Карамазовы». Его можно увидеть также в эпизодах «Сибириады» и «Неуловимых мстителей». В его фильмографии более 50 работ.

В 1994 году получил звание народного артиста России.