Актера из «Фантастических тварей» заподозрили в краже со взломом | 360°

Знаменитости 20 октября 2022, 15:55 Актера из «Фантастических тварей» заподозрили в краже со взломом

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Актер Эзре Миллер, известный по фильму «Фантастические твари и где они обитают» подозревается в краже со взломом в США. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на Deadline.

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По данным СМИ, Миллер проник в чужой частный дом и вынес оттуда несколько бутылок алкоголя. Сам актер отказывается признаваться в преступлении. Если вину артиста докажут, он сядет в тюрьму на срок до 26 лет.