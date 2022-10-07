Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому положена отсрочка, ответственность за неявку | 360°

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Внука Пугачевой мобилизовали из театра — СМИ

Пятый канал: внука Аллы Пугачевой актера Никиту Преснякова мобилизовали из театра

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Музыканта и актера Никиту Преснякова призвали на службу в армию прямо из Московского Губернского театра, сообщили источники Пятого канала. По их информации, артиста забрали в рамках частичной мобилизации.

Издание отметило, что пресс-служба театра отказалась давать комментарии на эту тему.

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Артисты являются такими же гражданами, как и все остальные, заявила изданию «Газета.ru» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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«Если у них есть военно-учетная специальность, которая требуется для армии, — почему их не призывать? Я таких случаев пока не знаю, но возможно, кто-то из них служил в ВДВ или танковых частях», — рассказала она. Она напомнила о том, что рэпер Тимати уже заявил о готовности к возможному призыву. Драпеко предположила, что у него есть необходимая военно-учетная специальность.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы государства, на службу отправятся находящиеся в запасе и в первую очередь те, кто имеет соответствующий опыт.

Актеры

Частичная мобилизация в РФ

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