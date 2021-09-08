Актера фильма «В бой идут одни „старики“» обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Маркетолог Мария Матрос решила признаться, что более 10 лет назад стала жертвой приставаний со стороны украинского актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения Владимира Талашко. Он также известен по роли в советском фильме «В бой идут одни „старики“».

Об этом сообщило издание «Суспільне». Женщина призналась, что актер дружил с ее родителями и был знаком с ней с четырех лет.

По словам Матрос, Талашко более 10 лет назад предлагал ей попробовать поступить в университет. Тогда 17-летняя девушка приехала в Киев. Актер пригласил ее к себе, чтобы обсудить вступительные. Но потом он внезапно начал к ней приставать и предлагать выпить вместе с ним.

Девушка объяснила известному актеру, что не хочет с ним близости, заодно напомнила, что ему уже 62 года.

«Говорю, что не хочу, но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит. И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее», — вспомнила женщина.

Собеседница издания отметила, что не стала тогда устраивать из этого скандал, чтобы не портить актеру репутацию. Но когда она услышала, что другие девушки начали публично обвинять Талашко в подобных действиях, то решила таким образом их поддержать.

Актер на вопросы журналистов про Матрос заявил, что ничего не знает и впервые слышит об этом.