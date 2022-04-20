Актера Эзру Миллера второй раз за месяц задержали на Гавайях
Американского актера Эзру Миллера второй раз за месяц арестовали за нападение на Гавайях. Об этом написал ресурс Page Six со ссылкой на KITV4.
Еще 19 апреля Миллер поссорился с женщиной в жилом комплексе. Во время конфликта он бросил в нее стул. По данным издания, у пострадавшей остался шрам. Актера арестовали, но позже выпустили. По факту нападения будет проведено расследование.
В конце марта Миллера задержали за скандал в караоке на Гавайях. Очевидцы рассказали, что сначала он обматерил отдыхающих, потом отнял у женщины микрофон и напал на мужчину, игравшего в дартс.
Эзре Миллеру 29 лет. Он известен зрителям по фильмам «Хорошо быть тихоней», «Что-то не так с Кевином», «Лига справедливости», «Фантастические твари». Также он снимался в сериалах «Блудливая Калифорния», «Закон и порядок. Специальный корпус». Выпуск фильма «Флеш», где он сыграл главную роль, после скандала отложили на неопределенный срок.