Актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

Актриса Шарлин Йи обвинила в сексуальных домогательствах актера Джеймса Франко. Об этом сообщило издание iReactor.

По ее словам, Франко приставал не только к женщинам, но и к детям. У себя в Instagram актриса написала, что друг Франко Сет Роген пытался с ней договориться и предлагал крупную роль.

«Белые люди говорят, что это не их ответственность — призывать к ответу за то, что делали Франко, Роген и их помощники. Тогда чья же это ответственность? Женщин и детей, которые страдают от посттравматического синдрома после домогательств Франко?» — написала Шарлин Йи.