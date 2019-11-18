Актера «Доктора Кто» назвали самым трудолюбивым

По результатам исследования, Дэвид Теннант, сыгравший Десятого Доктора в телевизионном сериале «Доктора Кто», оказался самым трудолюбивым актером. А его коллега по фильму «Бродчерч» Оливия Колман стала наиболее трудолюбивой актрисой.

Вторым по трудолюбию признали Мартина Клунеса, а третьим — комика Дэвида Джейсона.

Издание также обратило внимание на то, что в исследовании анализировали универсальность актера и количество его появлений в фильмах.