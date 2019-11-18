Актера «Доктора Кто» назвали самым трудолюбивым
Новый потоковый сервис Britbox, который создали BBC и ITV, определил самых трудолюбивых телевизионных актеров и кинозвезд, номинированных на премии BAFTA и National Television Award за последние десять лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.
По результатам исследования, Дэвид Теннант, сыгравший Десятого Доктора в телевизионном сериале «Доктора Кто», оказался самым трудолюбивым актером. А его коллега по фильму «Бродчерч» Оливия Колман стала наиболее трудолюбивой актрисой.
Вторым по трудолюбию признали Мартина Клунеса, а третьим — комика Дэвида Джейсона.
Издание также обратило внимание на то, что в исследовании анализировали универсальность актера и количество его появлений в фильмах.