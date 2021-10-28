Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве

Российского актера театра и кино Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщил сам артист.

По словам Щербакова, его госпитализировали вчера, врачи диагностировали у него пневмонию, сообщил телеканал «Звезда».

«Сегодня [мне] уже лучше. Врачи провели комплекс исследований, что-то закапали, стало лучше», — поделился актер.

В августе актер Щербаков уже попадал в больницу. Тогда у него подозревали ковид, но тест на коронавирус был отрицательным.

Щербаков играет в театре и снимается в кино. На его счету почти две сотни ролей. Также он снял несколько фильмов в качестве режиссера, пишет сценарии. Был телеведущим программы «Доброе утро» на Первом канале.

Ранее стало известно о госпитализации актера Валерия Гаркалина и певца Александра Серова. У обоих подтвердился ковид. Состояние Гаркалина врачи оценивают как крайне тяжелое. Серов сейчас проходит интенсивное лечение. По словам его дочери, в скором времени он должен поправиться.