Актера Барри Кеогана избили в Ирландии

Актера Барри Кеогана избила группа неизвестных в ирландском городе Голуэй. Избиение произошло 15-го августа. Об этом сообщил Independent.

Актера госпитализировали. Медики зафиксировали у него на лице серьезные гематомы. Врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. После актер отправился домой, передала «Газета.ru».

Полицейским пока не удалось обнаружить нападавших. Актер не высказывается о случившемся.

Барри Кеоган родился в Дублине. На данный момент парню 28 лет. Он получил известность благодаря съемкам в фильмах «Дюнкерк», «Убийство священного оленя» и сериале HBO «Чернобыль». Он также был задействован в проекте студии Marvel. Актер исполнил роль злодея Друига в блокбастере «Вечные». Мировая премьера состоится 27 октября 2021. В России же картина появится на экранах 4 ноября 2021. Фильм расскажет о расе генетически улучшенных суперлюдей, которые тайно проживают на Земле.

Ранее американский актер Энтони Маки подписал контракт на съемки в четвертой части фильма Marvel «Капитан Америка». До этого он исполнял роль Сокола в фильмах киновселенной Marvel.