Знаменитости 22 мая 2023, 10:29 Актера Алексея Панина объявили в розыск МВД объявило в розыск актера Алексея Панина РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск скандально известного актера Алексея Панина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные ведомственной базы разыскиваемых.

Карточка Панина появилась в базе розыска ведомства в понедельник утром.

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«Панин Алексей Вячеславович, 20 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — написали в ней, не уточнив, по какой именно статье обвиняют актера.

В начале мая стало известно, что Панин подпал под уголовное дело из-за радостного поста о теракте на Крымском мосту. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

В ноябре 2022 года Панин открестился от россиян и назвал себя одним народом с украинцами. Актер уже несколько лет не живет в России. Он владеет недвижимостью в Испании и получил американскую визу.