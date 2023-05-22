22 мая 2023, 10:29
Актера Алексея Панина объявили в розыск
МВД объявило в розыск актера Алексея Панина
МВД России объявило в розыск скандально известного актера Алексея Панина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные ведомственной базы разыскиваемых.
Карточка Панина появилась в базе розыска ведомства в понедельник утром.
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«Панин Алексей Вячеславович, 20 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — написали в ней, не уточнив, по какой именно статье обвиняют актера.
В начале мая стало известно, что Панин подпал под уголовное дело из-за радостного поста о теракте на Крымском мосту. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
В ноябре 2022 года Панин открестился от россиян и назвал себя одним народом с украинцами. Актер уже несколько лет не живет в России. Он владеет недвижимостью в Испании и получил американскую визу.
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