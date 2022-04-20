Актер «Звездных войн» Юэн Макгрегор женится на Мэри-Элизабет Уинстед

Шотландский актер, известный по роли мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в кинофраншизе «Звездные войны», Юэн Макгрегор сыграет свадьбу в ближайшее время. Об этом написало РИА ФАН.

Женой артиста станет звезда телесериала «Фарго», американская актриса Мэри-Элизабет Уинстед.

Церемония бракосочетания должна пройти на текущей неделе. Пара решила узаконить свои отношения спустя год после рождения их общего сына.

Для 52-летнего Юэна Макгрегора этот брак станет не первым. В 1995 году он женился на художнице-постановщице Ив Мавраакис, которая родила ему двух дочерей. Также они усыновили еще двоих детей. В 2018 Юэн подал на развод, который длился два года.

Для Мэри-Элизабет Уинстед брак с МакГрегором также станет вторым. С 2010-го по 2017-й год актриса была замужем за американским режиссером Райли Стернсом.