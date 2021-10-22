Актер Жижикин пояснил, кто мог подсунуть Болдуину оружие с боевыми патронами

Российский актер Игорь Жижикин прокомментировал инцидент на съемках фильма «Ржавчина», во время которого актер Алек Болдуин выстрелил в кинооператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. Артист считает, что Болдуину подсунули пистолет с заряженными боевыми патронами. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Я лично знаю Алека и его младшего брата Стивена. С младшим работал вместе, там же и со старшим познакомился, он к нему приезжал. Алек — самый нормальный, самый адекватный, самый интеллигентный из всех актеров, которых я знаю. При чем тут он? Насколько я знаю, ему просто дали оружие, где случайно оказались нехолостые патроны», — заявил Жижикин.

Жижикин считает, что оружие с боевыми патронами, скорее всего, оказалось у Алека случайно из-за невнимательности или усталости пиротехников, отвечающих за подготовку и проверку оружия.

«Ребята, которые занимаются оружием, видно, что-то пробовали и не те патроны вставили. Бывает такое у людей, которые занимаются оружием. Как-то на автомате [вставил в пистолет боевые патроны вместо холостых] или же недоглядел из-за того, что работал в ночные смены», — предположил артист.

Актер подытожил, что за эту трагедию должны отвечать те люди, которые дали оружие актеру. Он не верит в то, что убийство было умышленным.