26 августа 2022, 18:55
Актер Жигунов заявил, что на премии «Оскар» не должно быть российских фильмов
Актер Сергей Жигунов считает, что российский кинематограф не следует представлять на премии «Оскар». Об этом сообщило ИА Nation News.
Он отметил, что «Оскар» — это американская премия, которая к России не имеет никакого отношения. Также актер добавил, что сам уже давно не смотрит церемонию вручения.
«Это дорого, там крутятся большие деньги. Но к нам это не имеет никакого отношения», — заключил он.