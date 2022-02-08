Актер Збруев поделился воспоминаниями об актере Проскурине

Актер Александр Збруев поделился воспоминаниями о своем умершем коллеге Викторе Проскурине. Об этом сообщило РИА ФАН.

Последнему 8 февраля могло бы исполниться 70 лет. По мнению Збруева Проскурин был хорошим актером. Он уверен, что его роли всем запомнились.

«Витя был действительно очень прекрасным актером, непохожим ни на кого. Это был особый человек. Когда он выходил на сцену, то шел не просто актер, а за ним тянулось нечто большее», — заключил Збруев.