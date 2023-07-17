Знаменитости 17 июля 2023, 23:33 Актер Захарьев из «Глухаря» попал в больницу после спектакля Актера Александра Захарьева из сериала «Глухарь» после спектакля увезли в больницу kino-teatr.ru

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Актера Александра Захарьева, известного по ролям в сериалах «Пятницкий», «Карпов» и «Глухарь. Возвращение», экстренно госпитализировали из театра кукол имени С. В. Образцова. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Артист участвовал в постановке «Кто убил Фриду Кало». После окончания спектакля Захарьев оступился и почувствовал резкую боль в ступне. Врачи приняли решение госпитализировать актера с подозрением на перелом наружной лодыжки. После рентгена стало известно, что у него сильный вывих.

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Александр Захарьев родился 5 декабря 1967 года в Москве. В 2002 году он стал членом союза театральных деятелей России. Артист снимался в таких популярных сериалах, как «Пятницкий», «Глухарь. Возвращение», «Скорая помощь» и многих других.

Ранее стало известно о смерти актера Валерия Громовикова. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет.