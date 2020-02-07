Актер Владимир Долинский вспомнил о своей жизни в заключении и после

По информации «Царьграда», Долинский пытался имитировать попытку самоубийства, чтобы перевестись в психлечебницу. Однако не смог полностью осуществить задуманное.

«Это было очень страшно: из такой прекрасной жизни вдруг в одну секунду оказаться в черной „Волге“, которая повезла меня на Лубянку. Все было как в кино. Представьте, мы едем на этой машине, она останавливается на светофоре, и я вижу в окно афишу „Ходжи Насреддина“, где играл одну из ролей, на моих глазах порыв ветра отрывает ее, и она улетает… Тяжелое было время», — пояснил Долинский.

После освобождения актер узнал, что его супруга ушла к другому мужчине. Оказалось, что дождалась его только мама.

После пережитого Владимир Долинский смог вернуться в нормальную жизнь. Теперь он активно снимается в рейтинговых сериалах и фильмах.