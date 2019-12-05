Актер Виктор Сухоруков объяснил, почему продолжения «Брата 2» не будет

Актер Виктор Сухоруков объяснил, почему не будет продолжения фильмов «Брат» и «Брат 2». По его словам, их невозможно снять без Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова.

«Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении „Брата 2“ забудьте», — сказал Сухоруков в интервью радио Sputnik.

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Актер заметил, что перспективы снять продолжение стали маловероятными, но все еще возможными в 2002 году, когда умер исполнитель главной роли Бодров-младший. Тогда Сухоруков сам предлагал «воскресить» актера с помощью цифровой копии. Однако после смерти режиссера Балабанова в 2013 году надежды на продолжение не осталось.

В начале 2019-го стало известно, что шоумен Стас Барецкий намерен снять фильм «Брат 3. Младший». На сайте проекта написано, что в съемках картины можно принять участие за деньги. Главные роли создатели оценили в пять миллионов рублей, второстепенные — в 2,5 миллиона. Знаменитостей приглашают бесплатно. Сухоруков подчеркнул, что этот проект к фильмам «Брат» и «Брат 2» не имеет никакого отношения.

Сергей Бодров-младший и еще 105 человек пропали при сходе ледника в районе Кармадонского ущелья 20 сентября 2002 года во время съемок фильма «Связной». Алексей Балабанов умер в мае 2013 года от острой сердечной недостаточности.