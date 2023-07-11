11 июля 2023, 11:31
Актер Вершинин рассказал, что снимался в сериале «Пищеблок» со сломанной ногой
Российский актер Даниил Вершинин в перерывах между съемками сериала «Пищеблок» в жанре мистической фантастики сломал ногу. Об этом он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.
По словам актера, большую часть съемок он провел в гипсе. Вершинин надевал специальную обувь, которая амортизировала ходьбу. Самая главная сложность во время съемочного процесса заключалась в том, чтобы зритель не догадался о травме актера.
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Отмечается, что второй сезон «Пищеблока», рассказывающего о вампирском нашествии среди школьников, вышел 8 июля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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