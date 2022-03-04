Актер Вдовиченков выиграл суд из-за сгоревшей путевки в Грецию

Артист Владимир Вдовиченков планировал отдых в Греции, однако из-за коронавирусных ограничений путевка сгорела. Он подал на туроператора в суд и выиграл дело. Об этом сообщил сайт Пятого канала.

Стоимость путевки составляла более 600 тысяч рублей. Однако актер потребовал у туроператора Mouzenidis Travel компесацию морального ущерба и стоисти отдыха. Свои интересы в суде он представлял самостоятельно, не прибегая к помощи адвокатов. Ему удалось выиграть дело. Артист смог получить от фирмы 1,2 миллиона рублей, передал «ВЗГЛЯД».