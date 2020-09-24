Актер Вдовиченков рассказал, какой город в России его пугает

По словам Вдовиченкова, самый жуткий город для него — это Калининград. Сам он вырос в Калининградской области, в поселке Гусево. Артист рассказал, что Калининград для него — это опасная промежуточная точка между Гусевым и Москвой.

«Поезда, вокзал, крупный городище, жулики, бандиты, рынок автомобильный. Я до сих пор боюсь», — пояснил Вдовиченков.