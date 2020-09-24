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    24 сентября 2020, 16:50

    Актер Вдовиченков рассказал, какой город в России его пугает

    Дарья Морозова

    Актер Владимир Вдовиченков рассказал, какой город в России для него является самым пугающим. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на YouTube-канал «Света вокруг света».

    По словам Вдовиченкова, самый жуткий город для него — это Калининград. Сам он вырос в Калининградской области, в поселке Гусево. Артист рассказал, что Калининград для него — это опасная промежуточная точка между Гусевым и Москвой.

    «Поезда, вокзал, крупный городище, жулики, бандиты, рынок автомобильный. Я до сих пор боюсь», — пояснил Вдовиченков.

    Новости SMI.FM