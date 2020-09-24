24 сентября 2020, 16:50
Актер Вдовиченков рассказал, какой город в России его пугает
Актер Владимир Вдовиченков рассказал, какой город в России для него является самым пугающим. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на YouTube-канал «Света вокруг света».
По словам Вдовиченкова, самый жуткий город для него — это Калининград. Сам он вырос в Калининградской области, в поселке Гусево. Артист рассказал, что Калининград для него — это опасная промежуточная точка между Гусевым и Москвой.
«Поезда, вокзал, крупный городище, жулики, бандиты, рынок автомобильный. Я до сих пор боюсь», — пояснил Вдовиченков.