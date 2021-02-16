Актер Вдовиченков назвал трудности съемок в кино со своей женой

Российская комедия «Батя» режиссера Дмитрия Ефимовича выйдет на экраны 23 февраля. Роль отца в фильме исполнил Владимир Вдовиченков. Также в ленте играет его супруга, актриса Елена Лядова. Артист рассказал о том, каково ему работать вместе с женой, написал сайт RT.

Вдовиченков объяснил, что у Лядовой в фильме небольшая роль. Он шутит вместе с супругой, якобы она участвует в «дорогой массовке».

«У нее был маленький эпизод, практически камео, один съемочный день. И нам вдвоем нечего было играть. Но Елена прекрасная актриса, прекрасный партнер, она очень ответственно подходит к работе на площадке», — заметил Владимир.

Он вспомнил, что ранее снимался со своей возлюбленной в картине «Тварь». По его словам, лучшего партнера сложно подобрать. Среди трудностей лишь то, что на площадке речь идет про кино, а потом эти разговоры ведутся и дома. Вдовиченков заметил, что «так можно немножко с ума сойти».

Актер пояснил, что у них с женой нет соперничества. Как Вдовиченков, так и Лядова являются востребованными артистами, поэтому они не имеют творческих разногласий.