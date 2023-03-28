Знаменитости 28 марта 2023, 11:57 Актер Василий Кортуков рассказал о закулисье сериала «Ольга» Актер Кортуков: самыми сложными были сцены, которые снимали в Чертановском пруду Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российский актер Василий Кортуков, сыгравший ЮрГена, отца главной героини в сериале «Ольга», рассказал о смешных и сложных моментах во время съемок проекта. Об этом сообщил сайт Тeleprogramma.pro.

По словам артиста, тяжелее всего было снимать сцену в Чертановской пруду.

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«Наверное, самыми сложными были сцены, которые мы снимали в сентябре в Чертановском пруду. Было холодновато плыть на плоту и избавляться от „глюка“ ЮрГена. А за съемки экшена спасибо каскадерам. Они за меня все сыграли», — добавил Кортуков.

Артист вспомнил съемку у метро, где сотрудник полиции пытался его остановить.

По сюжету ЮрГену необходимо было спуститься в метро на инвалидной коляске, а это увидела полиция метрополитена. Полицейский сначала подорвался и пытался проследить за артистом, но когда увидел, что его снимают, то сразу же ретировался.

Финальный сезон комедийного сериала «Ольга» выйдет на телеканале ТНТ 10 апреля.