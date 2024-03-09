Знаменитости 09 марта 2024, 17:39 Актер Васильев попал в больницу из-за травмы МК: актера Анатолия Васильева доставили в больницу с травмой колена Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

Накануне вечером скорая забрала актера театра на Таганке, заслуженного артиста России Анатолия Васильева в больницу. Ему диагностировали травму колена, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 84-летнего артиста, известного по сериалу «Сваты», привезли в медучреждение из квартиры в Большом Власьевском переулке.

Реклама

Журналисты уточнили, что актер травмировался после падения. Врачи решили подстраховаться из-за возраста Васильева и поместили его в больничную палату.

Анатолий Васильев является одним из создателей, автором музыки и актером известного спектакля Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана».

Он состоял в браке с популярными актрисами Марией Нееловой, Ией Саввиной и Татьяной Васильевой.

Ранее медицинская помощь потребовалась актрисе Нонне Гришаевой. Она пожаловалась на боль в животе и низкое давление.