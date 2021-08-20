Актер Валерий Афанасьев в день рождения рассказал о дальнейших творческих планах

Сегодня, 20 августа, советский и российский актер театра и кино Валерий Афанасьев празднует свой день рождения. Артисту исполняется 72 года. О том, какие перед собой он ставит цели в профессиональном плане, рассказало ИА Nation News.

«В ближайшем времени должен выйти сериал „Ангел мести“, а также „Предпоследняя инстанция“. Это две картины, в которых я снимаюсь. Кстати, я сегодня в ночь работал, поэтому еще досыпаю, так сказать», — рассказал Афанасьев.

Он добавил, что основные его планы на ближайшее время связаны с театральной деятельностью. Через несколько дней будет сбор труппы. Актеры будут работать над новыми постановками.

Валерий Афанасьев окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина. Актер работал в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. В 1990 году он пришел работать в Театр на Юго-Западе. Именно здесь талант Афанасьева раскрылся в полной мере.