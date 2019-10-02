Актер Валерий Афанасьев тайно женился в четвертый раз

Валерий Афанасьев провел бракосочетание тайно, фамилию возлюбленной он также не стал называть. Известно, что девушку зовут Наталья, она на 40 лет моложе мужа и работает актрисой. Артист признался, что соскучился по домашнему уюту и питанию, поэтому после четырех лет свободной жизни снова решился на законный брак.

С предпоследней женой Анной Валерий Афанасьев прожил в браке 40 лет. У них родились двое детей — Константин и Егор, сообщила Teleprogramma.pro. Однако женщина скончалась в 2015 году из-за проблем с почками и давлением. Прежде чем вступить в новый брак актер долгое время ходил на могилу бывшей супруги и вымаливал у нее благословения на свадьбу.

Валерий Афанасьев знаменит своими ролями в фильмах «Ширли-мырли», «Любить по-русски-2», «Гардемарины, вперед!». Также он снимался в сериалах «Маросейка, 12», «Хождение по мукам», «Московская сага», «Дети Арбата», «Виола Тараканова» и других.