  • Актер Валерий Афанасьев тайно женился в четвертый раз

    02 октября 2019, 18:22

    Анастасия Карпеева

    Актер Валерий Афанасьев женился в четвертый раз. 70-летний артист заключил брак с актрисой по имени Наталья. Известно, что она на 40 лет младше мужа. Об этом сообщил портал OAnews.

    Валерий Афанасьев провел бракосочетание тайно, фамилию возлюбленной он также не стал называть. Известно, что девушку зовут Наталья, она на 40 лет моложе мужа и работает актрисой. Артист признался, что соскучился по домашнему уюту и питанию, поэтому после четырех лет свободной жизни снова решился на законный брак.

    С предпоследней женой Анной Валерий Афанасьев прожил в браке 40 лет. У них родились двое детей — Константин и Егор, сообщила Teleprogramma.pro. Однако женщина скончалась в 2015 году из-за проблем с почками и давлением. Прежде чем вступить в новый брак актер долгое время ходил на могилу бывшей супруги и вымаливал у нее благословения на свадьбу.

    Валерий Афанасьев знаменит своими ролями в фильмах «Ширли-мырли», «Любить по-русски-2», «Гардемарины, вперед!». Также он снимался в сериалах «Маросейка, 12», «Хождение по мукам», «Московская сага», «Дети Арбата», «Виола Тараканова» и других.