Актер Уилл Смит рассказал, какой опыт стал самым адским в его жизни

Актер Уилл Смит дал интервью Дэвиду Леттерману, в котором рассказал о самом страшном моменте в своей жизни. По его словам, тогда он столкнулся с галлюцинациями. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Insider.

Тогда знаменитость решила сделать перерыв в карьере во время ее пика. Отдых длился два года. В этот момент он решил отправиться в Перу. Во время своего путешествия он под наблюдением шамана принимал галлюциногенное средство аяуаска. Один из приемов вещества стал самым пугающим опытом в его жизни.

«Я увидел, как все мои деньги улетают, дом улетает, карьера закончена. Я хватаюсь за деньги, за карьеру, жизнь рушится, меня тошнит, а дочь Уиллоу кричит: помоги мне, папочка», — признался Уилл Смит.

Однако справиться с таким состоянием ему помог шаман.

«Я пришел к выводу, что, что бы ни случилось в моей жизни, я справлюсь», — сказал актер.

В Евросоюзе и США аяуаска является разрешенным напитком при условии, что в его составе нет растений с содержанием DMT.