Актер Уилл Смит рассказал об открытых отношениях с женой

Актер Уилл Смит выпустил мемуары, в которых рассказал об открытых отношениях с супругой Джадой. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта «Дни.ру», ранее в СМИ появилась информация, что якобы они изменяют друг другу. Смит рассказал, что у них открытые отношения — это означает, что они оба могут вступать в отношения с кем-то еще.

Он пояснил, что инициатором этого была Джада. Она не хотела быть в моногамных отношениях.

«Мы вместе вышли на этот путь, вместе его и закончим», — рассказали супруги.

Смит уточнил, что у него была связь с другими женщинами, Джада также заводила отношения с посторонними мужчинами.

Смит считает, что брак не должен превращаться в тюрьму, где двое людей чем-то ограничены. По его словам, каждый имеет право решать, где и с кем он хочет провести ночь.

«Мы подарили друг другу полное доверие и свободу. Каждый из нас должен найти свой собственный путь», − сообщил в одном из интервью актер.

У него нет цели пропагандировать свободные отношения среди своих поклонников. Смитт считает, что надо больше доверять друг другу и предоставлять выбор второй половине.