29 октября 2020, 17:43
Актер Угольников заявил, что былые времена похода в кинотеатры не вернутся
Российский актер Игорь Угольников в рамках шоу «Дайте сказать» заявил, что не стоит ждать возвращения былого времени, когда можно было спокойно ходить в кинотеатры, пишет Lifе.
Он считает, что кинозалы больше не будут как и прежде устраивать громкие премьеры и собирать большое число зрителей. Режиссер признался, что сам очень хотел бы вернуть возможность проводить такие мероприятия.
«У нас будет с этим свистопляска очень долгая, у нас не для того так закрывали, чтобы быстро открывать», — подчеркнул продюсер.
Угольников заметил, что в Китае, где впервые были выявлены случаи заражения коронавирусом, кинотеатры закрыты по сей день.