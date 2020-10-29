Актер Угольников заявил, что былые времена похода в кинотеатры не вернутся

Он считает, что кинозалы больше не будут как и прежде устраивать громкие премьеры и собирать большое число зрителей. Режиссер признался, что сам очень хотел бы вернуть возможность проводить такие мероприятия.

«У нас будет с этим свистопляска очень долгая, у нас не для того так закрывали, чтобы быстро открывать», — подчеркнул продюсер.

Угольников заметил, что в Китае, где впервые были выявлены случаи заражения коронавирусом, кинотеатры закрыты по сей день.