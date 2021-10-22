Актер турецких сериалов заявил в полицию, что его избила бывшая жена

Актер Озджан Дениз, известный по ролям в турецких сериалах «Стамбульская невеста», «Любовь против судьбы» и «Я так долго тебя ждал», обратился в полицию, заявив, что его избила бывшая жена Фейза Актан. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на Sabah.com.

Актер заявил, что приехал в дом бывшей супруги, чтобы проведать их трехлетнего сына. Увидев его, Фейза, по его словам, вышла из себя и стала избивать его на глазах у ребенка.

Фейза Актан представила полиции другую версию произошедшего. По ее словам, Дениз первый напал на нее, а она ударила его в целях самозащиты. Женщина утверждает, что эту версию может подтвердить ее сестра, которая также находилась в доме.