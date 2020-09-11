Актер Цыганов объяснил свою нелюбовь к постельным сценам

Актер заявил, что, если возникнет такая необходимость, то он, конечно, готов сняться в постельной сцене. Отказываться от роли из-за этого он не собирается. Как считает Цыганов, последнее, что может режиссер рассказать о любви — это поцелуй.

«Кажется, Жан-Люк Годар высказал такую мысль: «Последнее, что может режиссер рассказать о любви, — это поцелуй», — приводит слова артиста сайт NEWS.ru.

41-летний актер знает, что его называют «известный молчун» из-за нежелания делиться подробностями личной жизни. Цыганов считает, публичный человек не обязан рассказывать о себе все, особенно то, что ему очень дорого, неприятно слышать о себе всякие глупости, которые потом распускают те, кто хочет на этом заработать.