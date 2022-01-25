Актер Трэвис Ван Винкл рассказал о нападении койотов на его собаку

Актер Трэвис Ван Винкл рассказал, что на его собаку недавно напали койоты, и ему пришлось ее защищать. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro со ссылкой на его Instagram.

Он уточнил, что выгуливал собаку, когда появились два койота и напали на нее.

«Один чуть не цапнул ее ногу. Мне пришлось скатиться с холма, буквально крича во все горло», — рассказал актер.

Трэвис уточнил, что его питомец не пострадал, а вот он сам сильно ободрал кожу на ногах.

Ван Винкл также выложил видео с койотами, которым пришлось уйти ни с чем, и фото полученных травм. Многие подписчики были в шоке от его рассказа и очень радовались, что обошлось без серьезных последствий.